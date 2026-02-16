сегодня в 18:46

Женская сборная Подмосковья выиграла бронзу на спартакиаде учащихся по хоккею

Женская команда Московской области заняла третье место на XIII зимней спартакиаде учащихся России по хоккею, которая прошла в Салавате с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Женская сборная Московской области стала бронзовым призером соревнований по хоккею в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся России 2026 года. В матче за третье место подмосковные хоккеистки одержали победу над командой Челябинской области со счетом 3:1.

В финале турнира встретились команды Москвы и Санкт-Петербурга, где победу одержали столичные спортсменки. Всего в соревнованиях приняли участие 120 хоккеисток из шести регионов России.

Состязания проходили в городе Салават Республики Башкортостан с 10 по 16 февраля в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.