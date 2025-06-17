Женская команда Khimki Power стала бронзовым призером чемпионата РФ по баскетболу

Команда девушек Khimki Power из Московской области стала бронзовым призером чемпионата России по баскетболу 3×3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Женская команда из Подмосковья стала обладателем бронзовых наград. Чемпионский титул завоевала команда из Санкт-Петербурга «АБ Кондрашина», а на второй ступени пьедестала расположился коллектив «Десерт» из Екатеринбурга.

На заключительном тандеме в составе команды Московской области выступали спортсменки регионального центра спортивной подготовки № 5 Анна Бочкарева, Екатерина Поляшова, Полина Святская и Вера Шнейдер.

Перед финальным тандемом Департамент баскетбола 3×3 определил обладателей индивидуальных наград сезона. Самым опасным игроком признана подмосковная спортсменка Татьяна Казакова, тренером сезона — наставник команды Khimki Power Олеся Абрамовская, а менеджером сезона второй год подряд стала генеральный директор центра спортивной подготовки № 5 Татьяна Аратова.

VIII тандем «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3 прошел на площадке федеральной территории «Сириус» с 11 по 12 июня 2025 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.