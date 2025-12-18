сегодня в 18:43

Женская команда из Химок завоевала серебро на турнире «Кубок Деда Мороза»

Женская футбольная команда «МамСити» из Химок заняла второе место на турнире «Кубок Деда Мороза», который прошел 15 декабря и собрал сильнейшие женские коллективы из Москвы, Подмосковья и других регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «МамСити» выступила двумя составами: опытным и начинающим. Опытный состав занял второе место, продемонстрировав высокий уровень тактической подготовки и командного взаимодействия. Это достижение стало очередным подтверждением роста уровня игры женской сборной Химок, которая ранее занимала низкие позиции в турнирных таблицах.

Дебютанты команды заняли десятое место, показав потенциал для дальнейшего развития. Депутат Химок Татьяна Кавторева поздравила спортсменок с успехом и отметила, что серебряная награда — результат упорного труда и командного духа.

В следующем сезоне команда планирует сформировать три состава — опытный, начинающий и продолжающий, чтобы претендовать на призовые места в разных дивизионах турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.