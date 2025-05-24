Жена хоккеиста Овечкина рассказала, что ему осталось выполнить последнюю работу

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Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о грядущем возвращении домой. Оно должно произойти в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на профиль женщины в одной из соцсетей.

Шубская выложила ряд видео. На одном из них она находится в аэропорту. Собрано огромное количество клюшек, упакованных предметов, чемоданов и сумок.

На следующем ролике женщина показала шайбы. Некоторые из них подписал Овечкин.

Шубская отметила, что хоккеисту нужно закончить «последнюю работу» в межсезонье перед вылетом домой.