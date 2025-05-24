Жена хоккеиста Овечкина рассказала, что ему осталось выполнить последнюю работу
Жена хоккеиста Овечкина Шубская рассказала о скором возвращении домой
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о грядущем возвращении домой. Оно должно произойти в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на профиль женщины в одной из соцсетей.
Шубская выложила ряд видео. На одном из них она находится в аэропорту. Собрано огромное количество клюшек, упакованных предметов, чемоданов и сумок.
На следующем ролике женщина показала шайбы. Некоторые из них подписал Овечкин.
Шубская отметила, что хоккеисту нужно закончить «последнюю работу» в межсезонье перед вылетом домой.