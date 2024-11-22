ЖБК Подмосковья пробился в четвертьфинал Кубка России по баскетболу

Подмосковный женский баскетбольный клуб «Спарта энд К» прошел в ¼ Кубка России, обыграв «Спартак» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во время второй игры 1/8 финала женского Кубка России подмосковная команда была сильнее соперниц из Северной столицы. Матч «Спарта энд К» — «Спартак» завершился со счетом 86:70 в пользу спортсменок из Видного. Первая игра между клубами состоялась в октябре и также завершилась победой подмосковных баскетболисток.

В четвертьфинале соперницами команды Московской области станут представительницы клуба МБА‑МГУСиТ из Москвы.

В соревнованиях Fonbet Кубок России по баскетболу среди женских команд принимали участие 26 коллективов из разных регионов. В ¼ финала сыграют шесть коллективов.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.