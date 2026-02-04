«Зенит» заплатит «Аль-Наср» до 4 млн евро за аренду Джона Дурана

Сумма арендной сделки, рассчитанной до завершения текущего сезона, может достигать 4 миллионов евро, учитывая бонусы за достижения в «Зените». При этом ответственность за выплату зарплаты игроку останется за клубом из Саудовской Аравии.

Ожидается, что до конца текущей недели Дуран прибудет в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра, после которого сделка может быть официально завершена, и футболист присоединится к команде в Абу-Даби.

Ранее журналист «СЭ» Максим Никитин в своем Telegram-канале поделился информацией о том, что «Зенит» получит Дюрана в бесплатную аренду с возможностью последующего приобретения за 40 миллионов евро. По данным источника, за время полугодичного контракта «Зенит» выплатит Дюрану 4 миллиона евро, а оставшуюся часть продолжит выплачивать саудовская сторона.

Дуран является частью системы «Аль-Наср» с января 2025 года после перехода из «Астон Виллы» за 77 миллионов евро. С июля 2025 года нападающий выступал на правах аренды за «Фенербахче». В активе колумбийского футболиста пять забитых мячей и три голевые передачи в 21 игре за турецкую команду. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.

