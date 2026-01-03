Завершился первый этап «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонки чемпионов»
Фото - © «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонки чемпионов»
3 января прошел квалификационный этап первого лыжно-биатлонного события 2026 года, сообщили РИАМО организаторы мероприятия.
На рязанском стадионе «Алмаз» начался семейный праздник спорта. Акцент на семейности здесь неспроста: со входа гостей встречали Дед Мороз и символ Рязанской области – грибок с глазами. В ожидании стартов дети могли поучаствовать в мастер-классах и нанести аквагрим в специальном отапливаемом шатре.
Затем начались сами квалификационные забеги. Своих любимых спортсменов на трибунах поддерживали порядка 7,5 тыс. болельщиков – значительное количество для российских лыжных и биатлонных соревнований.
Спортивные итоги первого дня «Технониколь. Гонки чемпионов» – тройки победителей:
Биатлон. Квалификация. Женщины
1. Наталия Шевченко – 14:18.6 (0)
2. Ирина Казакевич +23.9 (1)
3. Динара Смольская +32.5 (1)
Биатлон. Квалификация. Мужчины
1. Антон Смольский - 13:19.8 (1)
2. Александр Корнев +16.0 (2)
3. Александр Поварницын +22.0 (2)
Лыжные гонки. Квалификация. Женщины
1. Лидия Горбунова - 16:20.4
2. Алина Пеклецова +0.4
3. Елизавета Маслакова +2.7
Лыжные гонки. Квалификация. Мужчины
1. Константин Тиунов - 15:23.5
2. Артём Мальцев +0.3
2. Павел Соловьев +0.3
4 января за призовой фонд 14 млн рублей поборются смешанные команды «биатлонистка + лыжник + биатлонист + лыжница».
Организаторами выступают Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России при поддержке губернатора Рязанской области и титульного спонсора – компании ТЕХНОНИКОЛЬ. РИАМО – информационный партнер.