Завершился первый этап «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонки чемпионов»

сегодня в 19:10

На рязанском стадионе «Алмаз» начался семейный праздник спорта. Акцент на семейности здесь неспроста: со входа гостей встречали Дед Мороз и символ Рязанской области – грибок с глазами. В ожидании стартов дети могли поучаствовать в мастер-классах и нанести аквагрим в специальном отапливаемом шатре.

Затем начались сами квалификационные забеги. Своих любимых спортсменов на трибунах поддерживали порядка 7,5 тыс. болельщиков – значительное количество для российских лыжных и биатлонных соревнований.

Спортивные итоги первого дня «Технониколь. Гонки чемпионов» – тройки победителей:

Биатлон. Квалификация. Женщины

1. Наталия Шевченко – 14:18.6 (0)

2. Ирина Казакевич +23.9 (1)

3. Динара Смольская +32.5 (1)

Биатлон. Квалификация. Мужчины

1. Антон Смольский - 13:19.8 (1)

2. Александр Корнев +16.0 (2)

3. Александр Поварницын +22.0 (2)

Лыжные гонки. Квалификация. Женщины

1. Лидия Горбунова - 16:20.4

2. Алина Пеклецова +0.4

3. Елизавета Маслакова +2.7

Лыжные гонки. Квалификация. Мужчины

1. Константин Тиунов - 15:23.5

2. Артём Мальцев +0.3

2. Павел Соловьев +0.3

4 января за призовой фонд 14 млн рублей поборются смешанные команды «биатлонистка + лыжник + биатлонист + лыжница».

Организаторами выступают Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России при поддержке губернатора Рязанской области и титульного спонсора – компании ТЕХНОНИКОЛЬ. РИАМО – информационный партнер.