Завершился чемпионат Рузского округа по мини-футболу среди ветеранов

Финальные матчи чемпионата Рузского муниципального округа по мини-футболу среди команд ветеранов прошли на стадионе «Силикатчик» в поселке Тучково. Заключительный тур стал ярким завершением летнего спортивного сезона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напряженная борьба развернулась между участниками финальных встреч. Особенно запоминающимся получился матч между командами «Руза-ветеран» и «Спартак-Дорохово», завершившийся победой первой со счетом 6:4. Не менее впечатляющим стал разгром, который устроил «ФК Тучково» команде «Кожино» — 8:1. Завершился тур ничьей между командами «МИЗ-Можайск» и «Воскресная школа» со счетом 1:1.

По итогам всего сезона определились победители чемпионата. Первое место заслуженно заняла команда «Руза-ветеран», продемонстрировавшая высокий уровень игры на протяжении всего турнира. Серебряные медали завоевал «ФК Тучково», а бронзовыми призерами стали спортсмены команды «ЖБК-ветеран».

Проведение чемпионата стало возможным благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Это еще одно подтверждение того, что в Рузском муниципальном округе активно развивается спортивная инфраструктура и поддерживается здоровый образ жизни среди населения.

"Отмечу высокий уровень спортивной подготовки участников и отличную атмосферу соревнований, что говорит о растущем интересе к мини-футболу среди ветеранов округа," - прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.