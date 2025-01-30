Заставлять не стоит: тренер рассказал, как поставить ребенка на лыжи

Педагог по физической культуре и спорту, outdoor-тренер, многократный победитель и призер соревнований по лыжным гонкам и бегу на длинные дистанции Владимир Плыс заявил, что ставить ребенка на лыжи следует еще в раннем детстве, во-вторых, занятия должны быть исключительно добровольными, сообщает «ФедералПресс» .

«Во-первых, ребенка нельзя заставлять. Это лишь отвернет его от тренировок. А, во-вторых, рекомендую на первые тренировки ходить вместе с ребенком и тоже встать на лыжи», — сказал спортсмен.

По его словам, поддержка родителей даст ребенку больше уверенности: они своим примером покажут, что заниматься интересно и весело.

При этом все тренировки с детьми должны проходить в игровой форме. Быстрое погружение в технику ничего, кроме неприятия занятий, не принесет, подчеркнул тренер.