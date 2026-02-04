Заслуженный тренер России Владимир Камельзон умер на 88-м году жизни

4 февраля пресс-служба Российской федерации тенниса (ФТР) сообщила, что на 88-м году жизни скончался заслуженный тренер России Владимир Камельзон. Он скончался в одной из московских больниц.

Вдова тренера Наталья Камельзон сообщила, что он ушел из жизни в одной из московских больниц. За свою карьеру Камельзон тренировал сборные команды СССР, России, Украины и Узбекистана. Он был удостоен звания мастера спорта СССР, являлся судьей всесоюзной категории, входил в состав правления ФТР и возглавлял тренерский совет этой организации.

Среди его известных воспитанников — победительница юношеского Уимблдона Марина Крошина, чемпион СССР Александр Коляскин и финалистка Кубка Федерации Татьяна Панова.

Выдающийся человек. Владимир Камельзон оставил значительный след в развитии отечественного тенниса. Коллеги особенно подчеркивают его роль в увеличении количества теннисных кортов и баз в стране. Особенно выделяют базу в Донецке, служившую местом проведения матчей Кубка Дэвиса для сборной СССР в 1980-е годы.

«Он был большим тренером, организатором, строителем баз. Из всех этих баз выделяется комплекс в Донецке. Он там работал, когда переехал из Ташкента. Мы там даже играли матчи Кубка Дэвиса. Личность неординарная», — рассказал ТАСС заслуженный тренер России Александр Каливод.

В последние годы своей жизни Камельзон занимался работой в основанной им детской теннисной школе «Белокаменная». Он также часто выступал в качестве эксперта ТАСС, высказывая свое мнение по различным вопросам, касающимся мирового спорта.

Информация о месте и дате похорон пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.