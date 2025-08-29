Защитник «Зенита» Арсен Адамов хочет продлить контракт с клубом

После матча с «Оренбургом» в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, где «Зенит» одержал победу со счетом 5:3, защитник команды Арсен Адамов выразил желание продолжить сотрудничество с клубом и подписать новый контракт по завершении текущего сезона, сообщает Metaratings.ru .

«О контракте надо спрашивать у руководства. Рано говорить о продлении контракта, у меня еще год. Посмотрим, как будут складываться дела. Конечно, хочу остаться в „Зените“. Если предложат новый контракт, будем обсуждать», — отметил футболист.

Адамов присоединился к петербургскому «Зениту» в 2022 году. В текущем сезоне 25-летний футболист получил крайне мало игрового времени, проведя на поле всего 8 минут в матче с махачкалинским «Динамо». В FONBET Кубке России Адамов сыграл три полные встречи, отметившись забитым мячом и голевой передачей.

Действующее соглашение Адамова с клубом истекает летом 2026 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского защитника составляет 2 миллиона евро.