Защитник «Трактора» прокомментировал поражение в чемпионате КХЛ

Защитник «Трактора» Илья Карпухин обсудил недавнее поражение от минского «Динамо» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Он отметил, что команде не удалось забить, что повлияло на исход матча, сообщает Metaratings.ru .

Несмотря на это, Карпухин посчитал игру неплохой, а наличие ошибок и неиспользованных моментов требует улучшения.

«Первая игра после паузы непростая и для нас, и для соперника. Конечно, выпадаешь из игрового тонуса, когда долго не играешь, но мы были в равных условиях», — отметил спортсмен.

Говоря о проблеме реализации большинства, защитник отметил, что в течение сезона происходят колебания, но он уверен в улучшении этой аспекта. Выразил положительные эмоции от Кубка Первого канала, отметив радость от победы и знакомства с новыми игроками. А также подчеркнул важность успешной игры за сборную.

Что касается темы алкоголя, Карпухин поддержал новичка команды Сафина, который не пьет, выделяя значимость профессионализма в хоккее. Ответил и на вопрос про рост цен, отметив, что самостоятельно не замечает, так как чаще всего покупками занимается его супруга.

В этом сезоне он провел 36 матчей, набрав 8 очков. «Трактор» занимает первое место в Восточной конференции и готовится к следующему матчу с «Барысом» 21 декабря.