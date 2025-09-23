Защитник «Спартака», выступающий за «Крылья», пожелал команде всего хорошего

Чернов о борьбе «Спартака» за чемпионство: не хотел бы говорить о перспективах

Защитник «Спартака» Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», после матча девятого тура РПЛ, где самарцы уступили «красно-белым» со счетом 1:2, пожелал всего хорошего москвичам, заявив, что следит за их успехами, сообщает Metaratings.ru .

«Сможет ли „Спартак“ бороться за чемпионство? Безусловно, я слежу за командой, но не хотел бы говорить об их перспективах. Я сейчас в „Крыльях“, слежу за своей командой. Пускай у „Спартака“ все будет хорошо, без травм. „Крыльям“ губернатор поставил задачу, будем делать все возможное, чтобы ее выполнить», — отметил футболист.

В начале августа «Крылья Советов» арендовали Чернова до завершения текущего сезона. Соглашение 29-летнего игрока со «Спартаком» действует до конца 2026 года.

По итогам девяти сыгранных туров «Спартак» занимает шестую позицию в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. «Крылья Советов» находятся на десятой строчке с 12 очками. В следующем матче самарская команда будет принимать московское «Динамо». Игра запланирована на 26 сентября, начало в 18:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.