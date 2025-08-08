Защитник Рыков по годовому контракту с «Ладой» получит 11 миллионов рублей

Стало известно, сколько зарабатывает 28-летний российский защитник Егор Рыков по однолетнему контракту с «Ладой», сообщает Metaratings.ru .

Как отмечает издание, стороны официально заключили договор 8 августа. Согласно подписанному документу, за год хоккейный защитник получит 11 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в КХЛ Егор Рыков также играл в составе СКА, «Сочи», ЦСКА, «Северсталь», «Адмирал» и «Авангард». В 2016 году на драфте НХЛ игрока выбрали в «Нью-Джерси» под 132 номером. В сезоне-2019/20 хоккеист в течение года выступал в АХЛ за «Хартфорд».

В текущем сезоне-2024/25 защитник Рыков уже провел 50 матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ и отличился 7 (1+6) очками при показателе полезности «-8».