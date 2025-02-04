Защитник КХЛ ответил, как связано отстранение сборной России с Трампом

Хоккеист Щитов: Трамп не решит проблему отстранения сборной РФ до 2026 года

Решение IIHF продлить отстранение сборной России до 2026 года прокомментировал бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов. Он заявил, что это было ожидаемо и является плохой новостью, сообщает Metaratings.ru .

«Очень плохо, что мы отстранены. Не знаю, когда мировая политика поменяется, когда нас допустят. А пока это все не очень хорошо», — добавил Щитов.

Вопрос об участии в Олимпиаде-2026 остается открытым и решается МОК. Щитов отметил, что даже смена власти в США и приход Дональда Трампа не гарантируют быстрого решения проблемы.

Он также выразил сомнение в целесообразности начала возвращения России на международную арену с детских команд, поскольку на принимающих решения это не повлияет.

Сборная России отстранена от турниров IIHF с 2022 года и пропустила 3 чемпионата мира. Следующий чемпионат пройдет в Швейцарии в 2026 году.