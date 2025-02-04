Защитник КХЛ ответил, как связано отстранение сборной России с Трампом
Решение IIHF продлить отстранение сборной России до 2026 года прокомментировал бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов. Он заявил, что это было ожидаемо и является плохой новостью, сообщает Metaratings.ru.
«Очень плохо, что мы отстранены. Не знаю, когда мировая политика поменяется, когда нас допустят. А пока это все не очень хорошо», — добавил Щитов.
Вопрос об участии в Олимпиаде-2026 остается открытым и решается МОК. Щитов отметил, что даже смена власти в США и приход Дональда Трампа не гарантируют быстрого решения проблемы.
Он также выразил сомнение в целесообразности начала возвращения России на международную арену с детских команд, поскольку на принимающих решения это не повлияет.
Сборная России отстранена от турниров IIHF с 2022 года и пропустила 3 чемпионата мира. Следующий чемпионат пройдет в Швейцарии в 2026 году.