Защитник Александер Джику переходит из «Фенербахче» в «Спартак»

Ожидается, что в скором времени, если не возникнет форс-мажорных ситуаций, трансфер будет подтвержден на официальном уровне.

Ранее турецкий журналист Айдын Дженгиз сообщал, что президент «Фенербахче» Али Коч пересмотрел свою позицию по Джику и решил не отпускать его в «Спартак», несмотря на то, что игрок уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра. Важно отметить, что защитник был исключен из списка игроков «Фенербахче» в заявке на матчи Лиги Европы.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, чья информация была подтверждена изданием «Чемпионат», за 31-летнего Джику «Спартак» должен был заплатить «Фенербахче» 2 миллиона евро. Предполагалось, что соглашение с футболистом будет действовать до 2027 года.