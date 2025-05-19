Зарядка и танцы: россияне рассказали, что делают, чтобы оставаться в тонусе

Компания DDX Fitness провела исследование, согласно которому 26% опрошенных жителей России делают зарядку или другие упражнения, чтобы проснуться с утра и оставаться в тонусе на весь день, сообщает Life.ru.

Крепкий чай или кофе предпочитают 23%, еще 19% включают музыку и танцуют, 11% выходят на прогулку.

«Зарядка активирует симпато-адреналовую систему — это наш внутренний механизм включения. Даже простые упражнения с утра помогают „разбудить“ не только мышцы, но и мозг», — заявила тренер Алена Аверьянова.

По ее словам, дыхательная практика и контрастный душ обеспечат бодрость еще на полдня.

При этом 75% участников опроса тренируются несколько раз в неделю, еще 15% практикуются ежедневно. В Москве этот показатель составляет 21%, что связано с большим количеством фитнес-клубов и беговых сообществ в большинстве районов.