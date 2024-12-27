Зарема Салихова загадает в новогоднюю ночь возвращение Промеса в «Спартак»

«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в „Спартак“ и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история — завершить карьеру в клубе, где он был любим и стал лучшим легионером десятилетия. Промес — душа клуба. С Промесом в „Спартаке“ у „Краснодара“ и „Зенита“ не было бы шанса на чемпионство», — рассказала Салихова.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем снова с 2021 по 2024 год. В марте он был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах из-за двух дел, открытых против него в Нидерландах. На его счету 192 матча и 94 гола за «Спартак». Этот клуб завоевал свой последний чемпионский титул с его участием.

На зимний перерыв в чемпионате России «Спартак» ушел, заняв в турнирной таблице третьею позицию. Команда из Москвы накопила 37 очков после 18 сыгранных матчей и отстает на 2 пункта от «Краснодара» и «Зенита».