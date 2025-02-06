сегодня в 14:26

Зарайские спортсмены стали победителями на чемпионате и первенстве по тхэквондо

На предыдущих выходных спортивный стадион «Металлист» стал центром притяжения для талантливых тхэквондистов Московской области. Зарайские спортсмены смогли добиться впечатляющих результатов в различных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренер-преподаватель МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Евдокимов Валерий Николаевич вместе с сыновьями представлял муниципальный округ Зарайск на этих соревнованиях. Болельщики стали свидетелями захватывающего зрелища, где особое внимание уделялось соревнованиям по пхумсэ — технической программе тхэквондо, в которой оценивались точность и красота выполнения традиционных комплексов.

Евдокимов Валерий в возрастной группе 61-65 лет занял первое место.

Евдокимов Андрей в категории 31-40 лет также стал победителем.

Евдокимов Дмитрий в возрастной группе 31-40 занял второе место.

Мужская тройка в категории 18 лет и старше также заняла второе место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.