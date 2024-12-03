Зарайские шахматисты завоевали золотые медали на чемпионате Московской области по блицу

Команда из города Зарайск в составе Алексея Жукова, Дмитрия Коненкина, Ивана Лосева и Александра Енюшкина приняла участие в чемпионате Московской области по молниеносным шахматам, который проходил в Одинцовском районе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Попасть в основные призовые места было непросто, так как в чемпионате участвовали сильнейшие команды области, многие из которых были представлены известными игроками из других городов. Однако зарайская команда проявила достойное сопротивление, сражаясь с достойными соперниками.

В общем зачете команда заняла десятое место, а в номинации среди команд с рейтингом 2000 пунктов и ниже завоевала золотые медали.

Ключевой игрой для зарайцев стала встреча с шахматистами из города Пушкино, в которой они одержали победу со счетом 3:1. Благодаря этой победе спортсмены опередили своих конкурентов на пол-очка и стали чемпионами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.