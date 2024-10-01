Спортсмен из Зарайска стал чемпионом России по тхэквондо среди ветеранов

С 28 по 29 сентября в Челябинске состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ-пхумсэ «Кубок Танкограда». В рамках этих соревнований был проведен чемпионат России по тхэквондо (ВТФ-пхумсэ) среди ветеранов в 2024 году. Победители этого чемпионата имеют возможность принять участие в предстоящем чемпионате мира по пхумсэ, который запланирован на 30 ноября 2024 года в Гонконге, сообщила пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

Зарайск на чемпионате России представляли тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Валерий Евдокимов и его сыновья Андрей и Дмитрий.



Валерий Евдокимов завоевал золото в личном выступлении. В синхронном выступлении (в тройке) Евдокимовы стали серебряными призерами соревнований. Андрей Евдокимов занял пятое место в личном выступлении, а Дмитрий Евдокимов и Колган Юлия (г. Ступино) также показали пятое место в смешанной двойке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.