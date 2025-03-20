Запущен новый спортивный таблоид «Mash на спорте»

Издание Mash запустило «Mash на спорте» — таблоид, где спорт — это не просто сухие новости о количестве забитых мячей. Канал фокусируется на эмоциях, эксклюзивной информации и неожиданных поворотах, возникающих на стыке спорта, шоу-бизнеса и современных цифровых платформ, сообщает Life.ru .

В России спорт — это явление, выходящее за рамки соревнований. По данным Mediascope, 89% жителей страны в возрасте от 12 до 64 лет время от времени интересуются спортивными событиями, а 60% внимательно следят за ходом турниров. Однако большая часть спортивных СМИ по-прежнему ориентирована исключительно на преданных болельщиков или публикует однообразные новости о результатах матчей и завершении карьеры спортсменов.

«Mash на спорте» намерен сломать этот шаблон. Это платформа, где можно увидеть спорт под другим углом — с его скрытыми интригами, конфликтами и яркими героями.

«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема», — отметил главный редактор Mash Евгений Новиков.

По его словам, издание не будет перегружать читателей статистическими данными и сухими фактами, количеством забитых голов и анонсами. Редакция пойдет своим путем, занимаясь поиском эксклюзивных материалов и реакций. Цель — публиковать захватывающие истории, способные получать миллионы лайков.

Рубрики будут разнообразными: «Новости» (ключевые события в мире спорта с иронией и авторским взглядом), «Финансы в спорте» (штрафы, контракты, трансферы и сделки), «Реакции» (обсуждение громких заявлений и спорных решений), «Разборы инфоповодов» (резонансные события с выводами и аналитикой), «История спорта» (легендарные матчи, рекорды и выдающиеся личности) и «Спецформаты» (интервью, прогнозы, эксклюзивные материалы).