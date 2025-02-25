Занятия скандинавской ходьбой для желающих проводят в городских парках Шатуры

В парке имени Гагарина в Шатуре занятия скандинавской ходьбой проходят по понедельникам, средам и пятницам, предоставляя жителям и гостям возможность поддерживать физическую активность. Кроме того, во вторник и пятницу для желающих предлагают еще одну интересную активность — дыхательную гимнастику на свежем воздухе, что способствует не только улучшению здоровья, но и расслаблению на природе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждую субботу парк организует увлекательную программу для детей, где маленькие посетители смогут повеселиться и поучаствовать в различных играх. Подростки и молодежь также могут быть вовлечены в интеллектуальные беседы, проходящие в специальной зоне лектория на поляне.

В парке «Крестов Брод» в Рошале занятия по скандинавской ходьбе проводятся во вторник, среду, четверг и пятницу. Все желающие могут присоединиться к группе, которая встречается на территории парка, чтобы насладиться умеренными физическими нагрузками в компании единомышленников. По вторникам здесь также организована развлекательная программа «Веселимся в парке», посвященная активным развлечениям и положительным эмоциям.

На фестивальной площадке парка дети могут участвовать в веселых событиях и активностях. В четверг в Большой ротонде проводится лекция в рамках лекторий «Интересное рядом», где спикеры и слушатели могут обсуждать актуальные темы и делиться своими идеями. Вход на все мероприятия свободный.

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