Занятия по скандинавской ходьбе регулярно проходят для активных долголетов Балашихи

Участники программы «Активное долголетие» регулярно посещают занятия по скандинавской ходьбе в Балашихе. Тренировки проходят два раза в неделю в Пестовском парке — по понедельникам и четвергам в 14:00, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Скандинавская ходьба помогает укрепить мышцы всего тела, улучшает координацию движений и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Для удобства участников скандинавские палки предоставляются бесплатно.

В группе занимается более 40 человек. Самому старшему участнику — 86 лет. Эта программа в очередной раз доказывает, что активная и насыщенная жизнь возможна для всех возрастов.

Присоединиться к спортивным и творческим занятиям, а также экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие». Его программа реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.