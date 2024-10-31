Закончившего карьеру Поветкина заподозрили в нарушении антидопинговых правил

сегодня в 15:41

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского боксера Александра Поветкина, который завершил карьеру еще в 2021 году. Спортсмена заподозрили в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITA.

Поветкина временно отстранили на основании базы данных антидопинговой лаборатории Москвы. По данным ITA, боксер нарушил антидопинговые правила 25 октября 2014 года, причем за день до этого он победил камерунца Карлоса Такама и получил серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Допинг-тесты Поветкина дважды показывали положительный результат. В его допинг-пробах находили мельдоний и остарин.

Поветкин является чемпионом Олимпийских игр, победителем чемпионата мира и двукратным чемпионом Европы. В мае 2024 года боксера назначили заместителем губернатора Вологодской области.