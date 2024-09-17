Заключительная игра легенд футбола с жителями Подмосковья пройдет 21 сентября

сегодня в 15:55

Финал третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоится 21 сентября в городском округе Королев. Легенды футбола проведут с местной любительской сборной свой последний матч в этом году, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра в Королеве станет уже 11 футбольным противостоянием звездных футболистов с командами жителей Подмосковья в рамках очередного летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор».

Данная встреча станет первым матчем на обновленном после капитального ремонта стадионе «Чайка», построенном в 1957 году. При ремонте особое внимание уделялось благоустройству территории, освещению, а также трибунам, чтобы обеспечить комфортные условия для зрителей и спортсменов.

​Капитан «Легенд футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев выведет свою команду на поле стадиона «Чайка» в боевом составе. Многочисленные болельщики смогут насладиться игрой Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Василия Иванова, Дмитрия Вязьмикина и Александра Филимонова на позиции голкипера.

​С тренерской бровки руководить игрой команды звезд российского футбола будет трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​Также зрители на трибунах смогут наблюдать за игрой под «живые» комментарии дуэта спортивных журналистов Олега Жолобова и Виктора Гусева.

​По доброй традиции перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.​

​Дата проведения — 21 сентября 2024 года по адресу: Московская область, Королев, мкр. Юбилейный, ул. М. К. Тихонравова, 15А, стадион «Чайка».

За три сезона проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 35 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.