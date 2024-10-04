Займусь с понедельника: эксперты рассказали, как не откладывать спорт на потом

Эксперты: чтобы начать тренироваться, нужно поставить перед собой простые цели

Многие хоть раз сталкивались с обещанием себе начать заниматься спортом «с понедельника». Но приходит новый день, а мотивации нет. Откладывание физических упражнений — привычка, которая формируется годами, но ее можно сломать, рассказали РИАМО основатели приложения ChallengeGo, помогающего совмещать физическую активность с познавательной деятельностью, Роман Прилипко и Константин Южный.

Перфекционизм

Часто за откладыванием стоит перфекционизм. Хочется, чтобы все прошло идеально: записаться в лучший спортзал, приобрести самый модный спортивный костюм, составить детальный план тренировок.

Пока идеальные условия не сложатся, занятия спортом откладываются. Однако в реальности идеальный момент никогда не наступит. Важно осознать: начать можно с чего угодно, хоть с короткой прогулки на свежем воздухе. Главное — сделать первый шаг.

Неправильная мотивация

Многие начинают заниматься спортом с целью быстро сбросить вес или кардинально изменить внешность. Однако такие амбициозные цели требуют длительного времени и усилий, а отсутствие быстрых результатов приводит к разочарованию.

Чтобы избежать этого, нужно поставить перед собой простые задачи: улучшить самочувствие, зарядиться энергией на день или провести время с друзьями на свежем воздухе. Это поможет воспринимать спорт не как тягостную обязанность, а как способ сделать свою жизнь приятнее.

Отсутствие четкого плана

Обещания вроде «начну бегать» звучат абстрактно и создают ощущение большой и сложной задачи. Как советуют специалисты, нужно сделать план максимально простым и конкретным.

Например, стоит поставить цель: «Понедельник, среда и пятница — 10-минутная утренняя зарядка дома». Маленькие шаги помогут ощутить первые успехи, что даст стимул двигаться дальше. Регулярные занятия станут привычкой, которую уже не захочется откладывать.

Страх перед неудачей

Люди боятся, что не смогут придерживаться режима, не добьются видимых результатов или будут выглядеть нелепо на тренировке. Здесь поможет поддержка окружающих. К примеру, групповые тренировки создают ощущение команды и повышают мотивацию — человек не просто тренируется, а делает это ради веселья и общения.

Отсутствие правильного формата занятий

Многим не подходят стандартные тренировки в спортзале, но они с радостью займутся йогой на свежем воздухе, танцами или утренними пробежками. Нужно пробовать разные активности, чтобы понять, что приносит удовольствие. Поддержка новых форматов и разнообразие занятий — отличный способ поддерживать интерес и избегать скуки.

Прокрастинация

Почему же все время спорт откладывается на «потом»? Часто это связано со склонностью к прокрастинации. Люди боятся больших изменений и не любят выходить из зоны комфорта. Однако маленькие шаги помогут постепенно привыкнуть к новым условиям.

Достаточно начать с чего-то простого, например, утренней зарядки или вечерней прогулки. Когда спорт станет привычкой, вы заметите, как меняется ваше настроение и самочувствие. Это и будет лучшей мотивацией продолжать.

«Итак, чтобы преодолеть этот замкнутый круг, начните прямо сейчас. Забудьте про „идеальные“ моменты и долгосрочные цели. Найдите свой формат, поставьте реалистичные задачи и окружите себя единомышленниками. Пусть физическая активность станет для вас не только способом укрепить здоровье, но и возможностью получать удовольствие от каждого дня», — посоветовали эксперты.