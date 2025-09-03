На полях Восточного экономического форума — 2025 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение о том, что мировое сообщество, включая спортивную сферу, испытывает утомление от деструктивного поведения представителей Украины, пишет «Царьград» .

Захарова прокомментировала участившиеся случаи угроз бойкотировать международные соревнования украинскими федерациями, если в них принимают участие атлеты из России. Подчеркнув, что участие в соревнованиях — это личный выбор, дипломат заявила, что Украина может в них не участвовать, если не хочет. Она имеет на это право.

«Не хотят участвовать — пусть не участвуют, пусть перестанут портить всем мероприятия, пусть перестанут уничтожать мировой спорт. Пусть концентрируются на решении своих собственных проблем», — сказала Захарова.

Это заявление прозвучало на фоне новостей о том, что федерация гимнастики Украины в лице ее главы Ирины Дерюгиной рассматривает возможность пропустить международный турнир в Париже в случае допуска к участию российской гимнастки Ангелины Мельниковой. Захарова подчеркнула, что действия украинской стороны направлены на создание хаоса и дестабилизацию ситуации. Она призвала страну сосредоточиться на внутренних делах.

Ранее Захарова заявила, что многие страны мира смотрят на Россию и Китай как на защитников международного права.