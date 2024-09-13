Забег по пересеченной местности пройдет в Подмосковье в октябре

Забег по пересеченной местности «Краски леса» состоится в Ступине в третье воскресенье октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсменам предлагается на выбор 4 дистанции. Пробежать полумарафон в 21 км смогут участники с 18 лет, попробовать свои силы на 5 км и 10 км смогут спортсмены с 14 и 16 лет соответственно, для самых юных участников с трех до 13 лет предусмотрен детский забег в 1 км.

Как отмечают организаторы — спортивное сообщество «Фабрика спорта», характер забегов на 1, 5 и 10 км остается кроссовым. «Полумарафон — нечто среднее между кроссом и трейлом. Бродов и труднопроходимых мест не будет — зыбучие пески, холмы и лежащие поперек стволы деревьев — имеются», — пояснили организаторы.

Трейл традиционно собирает бегунов из городов юга Подмосковья, Москвы и других регионов.

Дистанции проложены в один круг по лесу около города. Стартово-финишный городок расположится в парке Островского. Регистрация на соревнования уже открыта. Сделать это можно, как онлайн, так и в день проведения соревнований, при условии наличия свободных мест.

В первую неделю зарегистрировалось более 50 человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.