Забег бегового сообщества «5 верст» проведут в коломенском парке Мира

Еженедельные дружеские пробежки длинной 5 км, которые проходят по размеченной трассе с фиксацией вашего времени, откроют спортивную субботу в Парке мира. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На этой неделе в парках и скверах вновь пройдут интересные активности. Любителей здорового образа жизни и спорта ждут в среду в коломенском парке Мира на тренировку по общей физической подготовке, а субботу — на забег сообщества «5 верст». В парке «Сосновый бор» в Озерах в субботу пройдет интеллект игра. Вас ждут увлекательные задания, которые помогут развить мышление и логику. Это отличная возможность не только весело провести время, но и потренировать свой мозг.

Также в программе выходного дня в парках акция «Безопасное детство»: ведущие расскажут детям и родителям о правилах безопасности на улице, о том, как избежать опасных ситуаций и как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Завершит мероприятия развлекательная программа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.