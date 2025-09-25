Высказалась уклончиво: гимнастка Аверина рассказала о личной жизни

Чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина кратко ответила на вопрос журналистов о скорой свадьбе. Она высказалась уклончиво, сообщает NEWS.ru .

«Ждите», — сказала спортсменка корреспонденту.

Ранее Аверина получила травму подбородка на тренировке по фигурному катанию. По ее словам, потребовалось наложение швов. Аналогичный инцидент случился с ее сестрой Диной в 2024 году на съемках программы «Ледниковый период».

Кроме того, стало известно об отношениях Арины Авериной и чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева, которые пара узаконила в социальных сетях публикацией совместных снимков с подписью «A+A».

Также ранее сообщалось, что Татьяна Навка посетила свадебное торжество Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева в ансамбле, который она надевала на годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк — изумрудном брючном костюме.

