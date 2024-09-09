Выпускники Раменского колледжа заняли 2 место на кубке по пожарно-спасательному спорту

Выпускники Раменского колледжа в составе сотрудников территориального управления № 8 Московской областной противопожарно-спасательной службы заняли второе место на соревнованиях на кубок губернатора Московской области по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Состязания проходили на базе Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы. Команда ТУ № 8, в которую вошли выпускники Раменского колледжа, показала весь свой профессионализм в рамках трех этапов: штурмовая лестница, эстафета и боевое развертывание.

Среди участников команды — Ливан Читаишвили, выпускник 2024 года, который еще во время учебы принимал участие во Всероссийских чемпионатах профессионального мастерства «Профессионалы», где был капитаном команды и стал серебряным призером. Он также выступал как эксперт-наставник и индустриальный эксперт на региональном и межрегиональном этапах чемпионатного движения. Кроме того, в составе команды выступили выпускники 2018 года Давид Абрамян и Никита Дектярев, они также внесли значительный вклад в успех команды.

«Профессиональные навыки, которыми владеют наши коллеги, находятся на высоком уровне. Участвуя в соревнованиях, спасатели не только стремятся занять место на пьедестале, но и проверяют свое мастерство», — отметил директор МКУ «Рамспас и ПЧС» Виталий Столбов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.