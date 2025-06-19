Выплаты чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр глухих способствуют развитию спорта

«В Подмосковье мы всегда с особым уважением и благодарностью относимся к нашим спортсменам — тем, кто своими победами прославляет страну, вдохновляет миллионы людей. Мы поддерживаем олимпийских чемпионов, выплачивая им дополнительное пенсионное обеспечение в размере 14 500 рублей. Но, к сожалению, их коллеги — паралимпийцы и сурдлимпийцы — пока оставались за рамками этой поддержки», — рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что сегодняшний закон призван исправить эту несправедливость. В Подмосковье проживает 12 чемпионов зимних и летних Сурдлимпийских игр и 6 чемпионов Паралимпийских игр.

«Мы включили чемпионов Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих и Сурдлимпийских игр в перечень получателей дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения в размере 14 500 рублей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что данная инициатива — важный шаг, который позволит не только материально помочь нашим спортсменам, но и показать: их подвиг ценится так же высоко, как и достижения олимпийцев.

«Президент неоднократно подчёркивал, как важно поддерживать тех, кто, преодолевая все трудности, прославляет нашу страну на международной арене. На днях глава государства поручил увеличить выплаты паралимпийцам и сурдлимпийцам за победы в соревнованиях. Важно, чтобы наши чемпионы знали: их подвиг не останется незамеченным, а их вклад в спорт и престиж страны — бесценен», — добавил Игорь Брынцалов.

Данное решение Мособлдумы прокомментировал депутат Госдумы координатор федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев: «Сегодняшнее принятое решение Мособлдумы о дополнительном материальном ежемесячном поощрении паралимпийцев и сурдлимпийцев — очень важная инициатива. Она будет способствовать дальнейшему развитию адаптивного спорта. Для меня, как для паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам и координатора проекта „Единая страна — доступная среда“ неимоверно приятно видеть такие инициативы в Московской области. Инклюзивным спортсменам действительно необходимо ощущать поддержку от своего государства, так как это напрямую влияет на моральную составляющую, а следовательно, и на спортивные результаты», — резюмировал Терентьев.

Слова депутата также подтвердили чемпион и рекордсмен Мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Диктованный и двукратный призёр Паралимпийских игр по лёгкой атлетике Алексей Кузнецов.

«Любая поддержка для паралимпийцев очень важна. Среди моих знакомых спортсменов есть те, кто принимал участие в Паралимпийских играх, поэтому я знаю, как упорно они трудились и сколько здоровья вложили в свои достижения. Выплаты способны улучшить качество жизни и сделать их довольно суровую жизнь комфортнее. Очень важно, что в этот перечень получателей дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения включили и участников Всемирных игр глухих и Сурдлимпийских игр», — отметил член Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Михаил Диктованный.

В свою очередь, Алексей Кузнецов подчеркнул, что данная инициатива — важное признание достижений паралимпийцев и сурдлимпийцев, и мотивация продолжать тренироваться и развиваться.

«Я благодарен за поддержку и дополнительные выплаты от государства. Думаю, что такие меры помогут паралимпийцам и сурдлимпийцам лучше подготовиться к будущим соревнованиям и вдохновят других спортсменов с ограниченными возможностями добиваться высоких результатов», — прокомментировал заслуженный мастер спорта Российской Федерации, член партии «Единая Россия» Алексей Кузнецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.