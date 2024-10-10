Поединок Чемпионата России среди женских баскетбольных команд прошел в Видном

В понедельник, 7 октября, во дворце спорта «Видное», расположенном в Ленинском округе, прошел второй матч российской баскетбольной женской FONBET Премьер-лиги. Местная команда «Спарта энд К» встретилась с курским коллективом «Динамо». В итоге, победу с минимальным перевесом одержали гости, завершив матч со счетом 67:63, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

«В понедельник в стенах нашего спортивного комплекса состоялся баскетбольный поединок среди женских команд — командой „Спарта энд К“ из Видного и клубом „Динамо“ из Курска. Из трибун за игрой следили 250 зрителей. Хозяйки паркета достойно противостояли бронзовому медалисту предыдущего чемпионата. Первая четверть закончилась в пользу „Динамо“ со счетом 15:19, однако к большому перерыву лидировали уже „спартанки“ — 37:33, а по истечении получаса игры их преимущество увеличилось до 8 очков — 56:48. Увы, уступив концовку, „Спарта энд К“ проиграла гостям. Итоговый счет — 67:63 в пользу курского „Динамо“», — приводятся в сообщении слова начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорта Владимира Каширина.

Наиболее активными в составе «Спарты энд К» были Софья Люлина (14 очков + 3 подбора + 1 перехват), Полина Селезенова (11 очков + 3 подбора + 5 результативных передач + 2 блок-шота) и Сабрина Довнар-Запольская (11 очков + 2 подбора + 5 передач + 2 перехвата).

Ранее команда Видного «Спарта энд К» провела матч на домашнем паркете против клуба из Самары. Та встреча завершилась со счетом 62:68 в пользу «Самары».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.