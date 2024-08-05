Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» пройдет 8 августа в Подмосковье

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке правительства Московской области и администрации г. о. Пушкинский проведет 8 августа 2024 года с 12:00 до 17:00 второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», сообщает пресс-служба организаторов.

Местом проведения станет Центральный парк культуры и отдыха по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 3А. Фестиваль проводится на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с участием средств фонда-оператора президентских грантов.

К участию в мероприятии приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на кресла-колясках и проживающие в Московской области. Для апробации современных средств передвижения приглашаются также участники подмосковной программы «Активное долголетие». По предварительному согласованию, к участию в мероприятии приглашаются инвалиды-колясочники, гости из регионов России и Республики Беларусь.

В рамках мероприятия запланированы: концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка средств реабилитации и множество различных активностей, а также товарищеский показательный матч по футболу на электроколясках, в котором примут участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. Кроме того, пройдут показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию проведет «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis».

Почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО. Запланирован приезд представителей ряда подмосковных реабилитационных центров.

На стендах организованной выставки технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями, будет возможность ознакомиться и попробовать новинки реабилитационной индустрии.

В рамках мероприятия планируются встречи: с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приемной», которая даст возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и Московской области, депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной думы, членами Общественной палаты Российской Федерации и Московской области.

В конце мероприятия пройдет награждение участников дипломами, а победителей в соревнованиях призами. Планируется также награждение активистов с инвалидностью почетными грамотами от представителей законодательной и исполнительной власти как Московской области, так и Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.