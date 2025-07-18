Второй этап Кубка Карякина состоится в Домодедове 20 июля в День шахмат

Парк «Елочки» в городском округе Домодедове 20 июля примет второй этап Кубка Сергея Карякина по шахматам. Соревнования приурочены к празднованию международного Дня шахмат и проводятся в рамках спортивного марафона «Сила России» сторонников «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В рамках второго этапа Кубка состоится пять отдельных турниров в разных возрастных категориях: открытые соревнования для всех желающих, среди юношей и девушек 2008–2012 гг. р., среди мальчиков и девочек 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., а также 2017 г. р. и моложе. Шахматные противостояния пройдут в семь туров по швейцарской системе.

Победители и призеры каждого турнира будут награждены эксклюзивными кубками и медалями. Кроме того, дополнительные награды получат женщины и ветераны спорта.

По традиции сенатор РФ, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с лучшими молодыми шахматистами турнира.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2025 году первый этап Кубка прошел в новом месте — балашихинском парке «Пехорка». Соревнования собрали 300 начинающих и опытных шахматистов из 12 регионов России.

Финальный третий этап Кубка Карякина состоится 29 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха в Лобне — в нем сразятся лучшие шахматисты двух этапов. Также в Лобне смогут сыграть все желающие в отдельных пяти категориях.

Предварительные заявки на участие во втором этапе Кубка Карякина принимаются на сайте до 23:59 18 июля. Очная регистрация участников на турнир стартует в 10 утра по адресу: г. о. Домодедово, Каширское шоссе, 44 км, парк «Елочки».

Записаться на турнир могут все желающие по предварительной заявке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.