Вторая игра в рамках проекта «Выходи во двор» состоится в Дубне в 2025 году

Вторую игру в 2025 году в рамках проекта «Выходи во двор» команда звезд отечественного хоккея проведет в Дубне. Матч состоится 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звездная ледовая дружина сыграет в обновленном составе. Так, на лед на берегу Волги выйдут олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, олимпийский чемпион, чемпион мира Евгений Давыдов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, а также звёзды КХЛ — двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков и российский хоккеист Руслан Берников.

Владимир Малахов впервые примет участие в матче проекта «Выходи во двор».

Постоянными участниками игр Легенд и любителей стали известные артисты. В Дубне сборную прославленных игроков усилят звёзды сериала «Молодежка» Иван Мулин и Тимур Ефременков. Еще одним представителем лиги актеров в Дубне станет Артур Каспранов, который снялся в продолжении популярного сериала о молодых хоккеистах.

Неизменным тренером команды Легенд остается двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Благодаря его наставничеству на протяжении четырех сезонов команда звезд хоккея одержала более 30 уверенных побед в разных городах Московской области.

Держать в тонусе трибуны и спортсменов, создавать атмосферу большого хоккея на площадке будет спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Сергей Коньков по традиции проведет мастер-класс для юных хоккеистов. В каждом городе звезду КХЛ встречают с большим ажиотажем: мальчишки и девчонки с огромным удовольствием слушают советы профессионального спортсмена и усердно отрабатывают технические приемы владения шайбой.

Примечательна и локация предстоящего матча. Игра пройдет на территории Парка-Набережной имени Д. И. Менделеева прямо на берегу Волги. В этом сезоне часть встреч Легенд с любителями запланирована в парковых зонах Московской области, где есть комфортные условия для большого количества зрителей, а также особая атмосфера. Таким образом, каждый матч Легенд становится полномасштабным событием в жизни каждого города.

Дата проведения: 1 февраля 2025 года.

Место проведения: г. о. Дубна, улица Кирова, Парк-Набережная имени Д. И. Менделеева, аллея Высоцкого.

Программа мероприятия: 12:00 — мастер-класс от Сергея Конькова; 13:00 — торжественная церемония открытия, начало гала-матча.

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья, игры суммарно собрали более 50 тысяч болельщиков. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.