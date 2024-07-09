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Встреча руководства ФК «Локомотив» с болельщиками пройдет в Одинцове 14 июля

14 июля в 17:00 в Баковке состоится встреча руководства ФК «Локомотив» с болельщиками. У каждого из фанатов есть возможность задать свой вопрос в комментариях под соответствующим постом, сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале .

Задать вопрос можно будет до 18 часов 11 июля.

На все актуальные вопросы ответят главный тренер основной команды ФК «Локомотив» Михаил Галактионов, спортивный директор Дмитрий Ульянов, председатель совета директоров Юрий Нагорных, генеральный директор Владимир Леонченко.

На встречу приглашены активные болельщики, представители болельщиков женской и молодежной команд, представители Южной, Восточной и Западной трибун стадиона «РЖД Арена», Семейного, Студенческого и VIP секторов.

Видео с мероприятия будет опубликовано на клубных ресурсах.

Также в клубе поблагодарили болельщиков за то, что они много лет остаются вместе с ним.

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