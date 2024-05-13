Вшивцев приветствовал участников турнира по плаванию «Весна Победы» в Дедовске

В рамках партийного проекта «Детский спорт» в спортивном комплексе «Гучково» в Дедовске городского округа Истра состоялся окружной турнир по плаванию среди детей, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — «Весна Победы». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В турнире приняли участие более 200 юных пловцов. Организаторами спортивного мероприятия выступили СК «Гучково» и академия плавания Андрея Арбузова, которая обеспечила призовой фонд соревнований.

Юных спортсменов поприветствовали депутат Мособлдумы, заслуженный мастер спорта Владимир Вшивцев, заслуженный мастер спорта, двухкратная чемпионка мира Майя Дорошко, многократный чемпион, рекордсмен мира и Европы, член Истринского отделения партии «Единая Россия» Андрей Арбузов. Почетные гости поздравили всех присутствующих с Днем Великой Победы и пожелали участникам турнира успехов, удачи, красивых побед и высоких результатов.

«Плавание, как и спорт в целом — это не только спортивные состязания и дух соперничества, но и возможность раскрыть свой потенциал, проявить волю и характер в честной борьбе, укрепить дух и уверенность в собственных силах. Желаю всем участникам огромной энергии, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед!» — сказал Вшивцев.

Для многих ребят турнир стал настоящим вызовом, который они приняли с открытым сердцем и готовностью показать свои спортивные навыки. Присутствие и поддержка родных, знаменитых спортсменов добавили им уверенности, а соревнованиям — особую атмосферу.

По завершению турнира состоялась церемония награждения. Призерам вручили медали и грамоты, а победители получили еще и денежные призовые.

Организаторы спортивного мероприятия поблагодарили администрацию городского округа Истра, депутатский корпус и местное отделение партии «Единая Россия» за поддержку в проведении турнира и внимание к детскому спорту.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.