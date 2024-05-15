Всероссийский турнир по танцевальному спорту состоится в Ленинском округе

В Ленинском городском округе 18 и 19 мая в четырнадцатый раз пройдет Всероссийский турнир, Первенство Ленинского городского округа по танцевальному спорту «Кубок Звездного вальса». На паркет во Дворце спорта «Видное» за два дня турнира выйдут свыше 1,5 тысяч спортсменов более чем из 60 городов страны. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В этом году соревнования традиционно пройдут при поддержке администрации Ленинского городского округа. Упор на этом чемпионате мы решили сделать на начинающих спортсменах, ребят, которые только начали заниматься. Для многих это будут первые, важные шаги в мир большого танцевального спорта. Хочу отметить, что в следующем году клубу „Звездный вальс“ исполнится 20 лет, нам предстоит юбилейный, 15-й майский турнир, к масштабному чемпионату, который пройдёт в 2025 году, мы готовимся уже сейчас. Это будет грандиозное мероприятие», — приводятся в сообщении слова руководителя танцевально-спортивного клуба «Звёздный вальс» Игоря Турукина.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году Видновский танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» вошел в 16 сильнейших клубов Российской Федерации по итогам года. Кроме того, руководитель клуба Игорь Турукин повысил свою профессиональную квалификацию и стал судьёй Федерации танцевального спорта России первой категории.

Для участников предстоящих соревнований подготовлено свыше 400 кубков, 700 медалей и свыше 1000 подарков.

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