Всероссийский «Парафест-2025» стартовал в Раменском

15 мая в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском состоялось торжественное открытие Всероссийского традиционного фестиваля паралимпийского спорта «Парафест-2025». На соревнования съехались более 160 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 14 регионов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В церемонии открытия «Парафеста-2025» приняли участие генеральный директор МФСК «Борисоглебский» Виктор Пронин и главный судья соревнований Валерий Жохов. Перед участниками также выступили юные воспитанницы отделения эстетической гимнастики раменской спортшколы.

На протяжении двух дней, 15 и 16 мая, спортсмены-паралимпийцы будут соревноваться в четырех видах: плавании, бадминтоне, спортивном ориентировании и стрельбе из лука.

Участники фестиваля представляют следующие регионы: Астраханскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Кировскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, Москву, Московскую область, Кабардино-Балкарскую Республику, Республики Бурятию и Карелию, Рязанскую и Санкт-Петербург.

Подробное расписание соревнований размещено на официальном сайте спорткомплекса «Борисоглебский». Торжественная церемония закрытия и награждения победителей пройдет 16 мая в 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.