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Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Шатуре 21 сентября

В городском округе Шатура 21 сентября состоится традиционный всероссийский день бега в рамках «Кросса нации», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для регистрации на «Кросс нации» в Шатуре необходимо заполнить форму, завершится регистрация 19 сентября или после достижения лимита участников. Отмечается, что групповая регистрация участников не предусмотрена.

Ежегодно всероссийский спортивный праздник объединяет сотни тысяч любителей бега, проводится он с 2004 года. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября.

Для всех любителей бега в Подмосковье будут организованы пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.

В 2023 году участниками бегового события стали более 1 тыс. спортсменов из Московской области и других регионов. Самым старшим участником забега тогда стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим — 3-летний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура.

Забег пройдет 21 сентября по адресу: Московская область, округ Шатура, ул. Спортивная, дом № 14 (стадион «Энергия»).

«Кросс нации» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.