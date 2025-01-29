Всероссийские соревнования по боксу на призы РФСО «Спартак» проходят в Подмосковье Спорт 29 января 2025 17:40 Фото - © Администрация г.о. Люберцы

Всероссийские соревнования по боксу на призы РФСО «Спартак» среди юношей и девушек 15-16 лет проходят во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы. Турнир является отборочным на первенство России по боксу 2025 года. В соревнованиях принимают участие более 360 спортсменов из 37 регионов страны. Городской округ Люберцы представляют 10 боксеров, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» соревнования посетил председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. «Обсудил с председателем спорткомитета Люберец Владимиром Сурковым участие наших спортсменов в соревнованиях, пожелал боксерам успешных поединков! Люберцы — территория бокса!» — сказал Владимир Ружицкий. Финал всероссийских соревнований по боксу на призы РФСО «Спартак» пройдет в эту субботу, 1 февраля. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых. «Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.