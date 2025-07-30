Всемирно известный тренер по гимнастике Ирина Винер отмечает день рождения

Ученицы

Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. В сфере физической культуры и спорта работает 47 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Самостоятельно подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса, 30 заслуженных мастеров спорта. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, призеры и медалисты крупнейших мировых стартов, в том числе представляющие Московскую область.

Это олимпийские чемпионки в групповых упражнениях: Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Алина Макаренко; многократная чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова; многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова; победительница и призер этапов Кубка мира и Гранпри Екатерина Селезнева и многие другие титулованные спортсменки из Подмосковья.

Достижения в сфере спортивного образования

Винер — инициатор создания и учредитель первого в России инновационного Центра прогресса художественной гимнастики в г. Химки Московской области, который стал опорным пунктом по подготовке гимнасток сборной команды России и уникальным спортивнообразовательным кластером для воспитания одаренных гимнасток Подмосковья.

Под руководством Винер разработана передовая тактика и стратегия подготовки к участию российских спортсменок в Олимпийских играх и других важнейших мировых соревнованиях, где они являются неизменными лидерами на протяжении 5 олимпийских циклов.

Образование и трудовая деятельность

Доктор педагогических наук, профессор, автор концепции интегральной подготовки в гимнастических дисциплинах. Винер окончила Узбекский институт физической культуры в Ташкенте в 1969 г., где получила высшее физкультурное образование.

Начала трудовой путь в 1969 г. в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Ташкента. С 1972 по 1992 гг. работала в городе Ташкенте сначала тренером сборной команды города, а затем — сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике. После переезда в Москву в 1992 г. — на постоянной тренерской работе в центре Олимпийской подготовки.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (2008—2024), в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Главный тренер сборной России по художественной гимнастике (2001—2025).

Награды и звания

Винер — Герой труда Российской Федерации. Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом Дружбы, знаком отличия «За благодеяние», а также иностранными и общественными знаками отличия. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Лауреат Общероссийской общественной премии «Национальное величие» и лауреат Премии Людвига Нобеля (Россия). Постановлением Губернатора Московской области от 16.08.2018 № 344-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».