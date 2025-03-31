«Все наладится»: депутат Журова оценила ситуацию вокруг «Спартака» и Fan ID

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что бойкот фанатами «Спартака» футбольных матчей без Fan ID не будет иметь далекоидущих последствий, сообщает Metaratings.ru .

«Да все наладится, и никто обращать на это внимание не будет. В итоге отменят, не отменят Fan ID — посмотрят, и, может, все настолько привыкнут, и у всех он будет, что всем будет все равно. Как по мне, это вопрос времени», — сказала Журова.

Она также напомнила, что изначально рекомендовала разрешить владельцам Fan ID c чемпионата мира сохранить его и использовать на внутреннем чемпионате. Тогда бы болельщикам не нужно было ничего дополнительно оформлять.

31 марта фанатские группы «Спартака» сообщил об отмене бойкота матчей, на которые есть возможность попасть без паспорта болельщика. Они также официально призвали возобновить посещение матчей Кубка и Суперкубка.

В июне 2022 года в России вступил в силу закон о Fan ID. Со второй половины сезона паспорта болельщиков стали обязательными для посещения стадионов всех команд Российской премьер-лиги.