Вратарь ставропольского гандбольного клуба «Виктор» получил травму
Третынко получил травму и наблюдает за тренировками ГК «Виктор» со стороны
На тренировках гандбольного клуба «Виктор» временно отсутствует вратарь Станислав Третынко из-за полученной травмы, сообщает «Победа 26».
На пресс-конференции, проходившей в РИЦ Ставропольского края, гандболист отметил, что пока вынужден наблюдать за тренировочным процессом со стороны. По его оценке, команда демонстрирует готовность к предстоящим матчам.
Касательно своего состояния Станислав Третынко заявил, что для полного восстановления ему потребуется еще около двух недель покоя.
«Но покой нам только снится», — подчеркнул спортсмен.
Стоит напомнить, что ставропольский гандбольный клуб успешно вышел в полуфинал суперлиги.