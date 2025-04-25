Вратарь ставропольского гандбольного клуба «Виктор» получил травму

Третынко получил травму и наблюдает за тренировками ГК «Виктор» со стороны

На пресс-конференции, проходившей в РИЦ Ставропольского края, гандболист отметил, что пока вынужден наблюдать за тренировочным процессом со стороны. По его оценке, команда демонстрирует готовность к предстоящим матчам.

Касательно своего состояния Станислав Третынко заявил, что для полного восстановления ему потребуется еще около двух недель покоя.

«Но покой нам только снится», — подчеркнул спортсмен.

Стоит напомнить, что ставропольский гандбольный клуб успешно вышел в полуфинал суперлиги.