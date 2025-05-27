Вратарь сборной МВД предположил, что привело к смерти хоккеистов

Вратарь хоккейной команды МВД Московской области Алексей Могучев заявил, что в нынешних реалиях цена успеха спортивных клубов непомерно высока — ей становятся человеческие жизни, сообщает Постньюс .

Спортсмен убежден, что постоянное стремление команд к прогрессу и улучшению показателей год за годом, к сожалению, спровоцировало увеличение трагических случаев среди игроков.

«В хоккее никто не смотрит, здоровы спортсмены или нет, — важен результат», — подчеркнул он.

Могучев выразил надежду на то, что в будущем руководство КХЛ, ВХЛ и МХЛ будет проявлять больше ответственности по отношению к здоровью хоккеистов, поскольку на данный момент финансовая выгода превалирует над человеческим фактором.