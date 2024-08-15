Врачи Видновского перинатального центра приняли участие в забеге «Гонка Героев»

На полигоне в Алабине прошло мероприятие «Гонка Героев», собравшее около 3500 участников из различных профессий, передает пресс-служба администрации городского округа.

Среди них были учителя, экономисты, адвокаты, маркетологи, руководители предприятий и врачи. Акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи Видновского перинатального центра преодолели около 30 препятствий и прошли дистанцию в 10 км.

«Мы приняли решение участвовать примерно за два месяца до забега, стремясь проверить свои силы и пройти испытания вместе с коллегами. Больше всего нам запомнились бег по грязи и прыжки с головой в мутную воду. Мы активно поддерживали друг друга», — рассказал участник «Гонки героев», акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Михаил Белоусов.

Отмечается, что в забеге приняли участие люди всей страны, они проходили полосу препятствий, которая включала в себя перелезание через шины, переход вброд через водные преграды, прыжки с шестиметровой вышки, купание в грязи — и это лишь часть испытаний.

«Мы планировали усердно готовиться к забегу, но в итоге прибыли после дежурства и прошли полосу препятствий. Наверное, это можно назвать своего рода разрядкой после тяжелого рабочего дня», — поделился анестезиолог-реаниматолог Айдын Рустамбейли.

Августовская гонка стала третьей в серии подмосковных стартов «Гонки Героев». Закрытие сезона состоится 14 сентября в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.