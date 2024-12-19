Врачебно-физкультурный диспансер переехал из Щелкова во Фрязино
Фото - © Щёлковская больница
С 18 декабря ГБУЗ Московской области «Щелковский врачебно-физкультурный диспансер» входит в состав Щелковской больницы. Диспансер переехал из старого здания на ул. Краснознаменская, г. Щелково в отремонтированное помещение в г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 1а, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Новое отделение Спортивной медицины укомплектовано всем необходимым специализированным оборудованием и специалистами.
Заведующий отделением спортивной медицины Щелковской больницы — Иван Константинов.
Направление на массаж и ЛФК можно получить у следующих специалистов поликлиник Щелковской больницы:
- врач-педиатр;
- врач-травматолог-ортопед;
- врач-невролог;
- врач по спортивной медицине.
Запись в отделение спортивной медицины осуществляется:
- через тренеров и методистов спортивных школ, клубов, организаций;
- в регистратуре отделения спортивной медицины.
График работы: понедельник–пятница с 08:00 до 17:00.
По всем вопросам можно обращаться на горячую линию главного врача Щелковской больницы: +7 (991) 573-96-20 (круглосуточно), +7 (498) 602-03-59 доб. 18002 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.