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Врачебно-физкультурный диспансер переехал из Щелкова во Фрязино

С 18 декабря ГБУЗ Московской области «Щелковский врачебно-физкультурный диспансер» входит в состав Щелковской больницы. Диспансер переехал из старого здания на ул. Краснознаменская, г. Щелково в отремонтированное помещение в г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 1а, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое отделение Спортивной медицины укомплектовано всем необходимым специализированным оборудованием и специалистами.

Заведующий отделением спортивной медицины Щелковской больницы — Иван Константинов.

Направление на массаж и ЛФК можно получить у следующих специалистов поликлиник Щелковской больницы:

врач-педиатр;

врач-травматолог-ортопед;

врач-невролог;

врач по спортивной медицине.

Запись в отделение спортивной медицины осуществляется:

через тренеров и методистов спортивных школ, клубов, организаций;

в регистратуре отделения спортивной медицины.

График работы: понедельник–пятница с 08:00 до 17:00.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию главного врача Щелковской больницы: +7 (991) 573-96-20 (круглосуточно), +7 (498) 602-03-59 доб. 18002 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.