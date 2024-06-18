Воспитанница центра «Наро-Фоминский» победила на стартах по роллер-спорту

В Республике Алтай состоялись 7-е Всероссийские старты мечты по-терапевтическому роллер-спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены 200-летию города Горно-Алтайска и собрали 65 участников из 19 регионов России — от Москвы и Московской области до Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Для всех участников это был настоящий праздник спорта и победы. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессионализм и дружелюбие. В течение нескольких дней дети соревновались в различных дисциплинах на роликах, показывая свои навыки и умения.

Победителем в своей возрастной категории стала Есения Романова из комплексного центра «Наро-Фоминский». Она уже является призером многих творческих и спортивных мероприятий на областном и региональном уровнях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.